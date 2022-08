Poupador Sicredi de Japira ganha Poupança Premiada

Contemplado no sorteio semanal de R$ 5 mil da Campanha estrelada por Leonardo e Zé Felipe

Acaba de ser entregue mais um prêmio da Poupança Premiada para Sicredi Norte Sul PR/SP. O poupador Franci Ferreira da Silva, do município de Japira é o sortudo da vez. Ele recebeu o prêmio em sua agência, onde comemorou junto dos colaboradores. Também participaram do momento o Diretor de Negócios Alex Henrique Possi e o Gerente Regional Caio César Baggio.

O ganhador fala da alegria ao receber o prêmio e de como o Sicredi sempre esteve presente em sua vida: “Meus pais sempre tiverem conta no Sicredi e quando passei a ajudá-los a cuidar das finanças, não poderia pensar em outro lugar que não fosse aqui.” Ele comemora: Estou muito feliz mesmo por ter sido sorteado, foi uma grande surpresa!”

A gerente da agência, Quélita da Silva Ribeiro celebra o momento: “Poder entregar esse prêmio em nossa agência é muito gratificante. É uma maneira de agradecer toda confiança que a comunidade deposita em nós. Que venham muito mais prêmios, o município de Japira merece!”

Com a Promoção Poupança Premiada Sicredi, há a possibilidade de R$ 2,5 milhões em prêmios em dinheiro. São cinco sorteios semanais no valor de R$ 5 mil cada, um sorteio especial de meio milhão de reais no Mês da Poupança (outubro) e o grande sorteio final, onde o poupador pode ganhar 1 milhão de reais. São mais de 200 sorteios ao longo do ano. A cada depósito de R$ 100 na poupança, o poupador ganha um número da sorte para concorrer, as poupanças com agendamento automático ganham bilhetes em dobro.