Posse dos integrantes de Ética da Subseção de SAP

Da OAB de Santo Antônio da Platina

Na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Paraná, em Curitiba, foram empossados recentemente os integrantes da 13ª Turma do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/PR da Subseção da OAB de Santo Antônio da Platina.

São eles:

Presidente – Celso Augusto Milani Cardoso.

Julgadores – Marcelo Bueno Elias, Laís Cavazzana Fassoni, Paula Etienne Venturino, Ricardo dos Santos Lobo, Renata Eleuterio Lechinewski, Cassiana Ailema Forchesatto e Matheus Campos Zurlo.

Na mesma solenidade tomaram posse no cargo de membros julgadoresvda Câmara Especial do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/PR, sediado em Curitiba, o advogado Celso Augusto Milani Cardoso e a advogada Renata Eleuterio Lechinewski.