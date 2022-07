Posse do novo reitor da UENP nesta sexta

Fábio Neia e o vice Ricardo Campos trabalharão em conjunto

O reitor eleito da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) Fábio Neia e o vice-reitor eleito Ricardo Campos se reuniram na manhã dessa quinta-feira, 21, com a nova equipe que irá realizar o trabalho a partir da próxima gestão.

Ele toma posse oficialmente na noite desta sexta-feira, 23

“Quero agradecer a Professora Fátima Padoan que esteve à frente por oito anos na instituição. E a cada um que aceitou esse novo desafio para fazermos cada dia melhor o trabalho da instituição”, explicou o professor Fábio Neia.

Durante a reunião foram apresentados os Pró-Reitores e coordenadorias que farão as ações e atividades. “Iniciamos mais uma etapa de muito trabalho em prol do crescimento diário da nossa UENP”, assinalou(Reportagem: Marcos Junior).