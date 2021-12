Porte ilegal de arma rende prisão hoje

Em Santo Antônio da Platina com um homem de 35 anos

Na manhã desta terça-feira (21), a Polícia Civil deu cumprimento a mandado de busca e apreensão em Santo Antônio da Platina, e realizou a prisão em flagrante de um homem de 35 anos por porte ilegal de arma de fogo.

Os investigadores da 38ª DRP realizaram a abordagem do elemento em via pública e do interior do veículo apreendidas uma pistola 9 mm, um revólver calibre 357 e um revólver calibre 22LR e 22WMR, além de cerca de 1.000 munições de diversos calibres.

Em seguida, realizadas buscas no domicílio do indivíduo e nada mais de ilícito foi encontrado.

O mandado de busca e apreensão foi representado pelo delegado de polícia, com concordância do Ministério Público e decretado pelo juízo da Vara Criminal local, em razão de registro de ocorrência de ameaça com arma de fogo que teria sido praticada pelo homem preso hoje.