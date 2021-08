Porte ilegal de arma rende cadeia à 2

Equipamentos de caça apreendidos na operação em Santo Antônio da Platina

Nesta segunda-feira, dia 30, entre às 19h50 e às 23 horas, operação conjunta prendeu dois adultos por porte ilegal de arma de fogo, acessórios e munição, na cidade de Santo Antônio da Platina.

A equipe recebeu informações de que um veículo JEEP Renegade, branco, estava escondido no Sítio Santo Antônio, que se localiza no Bairro Barreirinho. Ao se deslocar para o local, constataram o abandono do veículo no meio de um matagal.

Durante a averiguação, perceberam que havia pessoas no mato, próximas ao veículo. Eram dois homens que relataram que estavam colhendo manga. Feita abordagem, não encontraram nada de ilícito.

Diante dos fatos, e da suspeita dos homens estarem caçando no local, a equipe realizou buscas em meio a mata e encontraram os seguintes objetos (foto): uma espingarda calibre 36, dez cartuchos calibre 36 (três intactos e sete deflagrado), um saco de estopa, duas lanternas, uma faca de cozinha, um celular, um coldre, quatro espoleta, quatro projétil e um recipiente com esferas de aço.

Os objetos foram apreendidos e os dois sujeitos presos.