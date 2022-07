Ponte da Rua Dário Fonseca Martins terá as obras concluídas

Em aproximadamente um mês na Vila Souza

A ponte que cruza a rua Dário Fonseca Martins, na Vila Souza em Santo Antônio da Platina, terá sua obra concluída em aproximadamente 30 dias.

A reconstrução da ponte feita pela prefeitura municipal está em fase final e depende apenas da secagem do concreto e acabamento das cabeceiras.

De acordo com o engenheiro Giovanne dos Santos Leite, responsável pela fiscalização da obra, na próxima semana os trabalhos diminuem o ritmo devido à “cura” do concreto.

“No começo de julho foi feita a concretagem das lajes sobre as vigas e só podemos liberar o tráfego e trabalhar com maquinário em cima da ponte quando a concretagem estiver completamente seca, um prazo de aproximadamente 30 dias. Após este processo, segue a construção do guarda-corpo e sinalização viária”, explica.

Sem restauração há mais de 40 anos e com sérios problemas estruturais, a nova ponte teve a substituição do vão que possui mais de nove metros de largura, além da construção de duas vias e passeio público com acessibilidade. A empresa vencedora da licitação e responsável pela obra é a Engefield Limitada, de Irati-PR.

O local é um importante ponto de acesso aos bairros Jardim Murakami, Villagio Planalto, Vila Claro e PR-439, além de fazer fundo com duas grandes lojas de material de construção.