Política causa agressão física no Norte Pioneiro (vídeo)

Ex-prefeito recebeu murro no rosto do cunhado do atual chefe do executivo

Exclusivo: No início da tarde desta terça-feira, dia quatro, ocorreu uma agressão física por prováveis motivações políticas na Alameda Manoel Ribas, centro de Wenceslau Braz.

O comerciante Wilton Santos, cunhado do atual chefe do executivo, Athayde Ferreira dos Santos Junior(PSD), o Taidinho, encontrou em frente do agência local do Banco do Brasil, o ex-prefeito Paulo Leonar (PP) que após a sua gestão entre 2017-2020, é oposição na cidade.

“Nunca tive nenhuma desavença com ele, eu estava no meu horário de almoço e tomaria um caldo de cana, quando passou e me xingou, em seguida me deu um murro no soco, só pode ser alguma coisa relacionada à política… Tive que imobilizá-lo e pedir para se acalmar”, afirmou Leonar, que tem 39 anos, é casado e tem dois filhos, graduado em Ciências Contábeis pela UFPR, pós-graduado em Finanças, funcionário do BB há 15 anos e também imobiliarista.

Foi atendido no Pronto Socorro (foto) e depois registrou Boletim de Ocorrência.

O agressor não foi localizado pela reportagem.

Taidinho é pré-candidato à reeleição em 2024 e Leonar, que pratica Kung Fu, concorrerá ao mesmo cargo.

O caso virou o assunto do dia no Norte Pioneiro e até figurinha já viralizou, sendo compartilhada pelo WhatsApp.