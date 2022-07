Polícias Civil e Militar realizam prisão preventiva em SAP

Ela é acusada de ser autora de vários furtos na cidade

Na noite desta quinta-feira (14), policiais militares foram acionados para atender ocorrência de uma mulher alterada em um bar de Santo Antônio da Platina. Ao chegarem ao local, visualizaram a suspeita em via pública no Bairro Doutor Jamidas, momento em que deram voz de abordagem. Com ela, nada de ilícito foi encontrado e deram cumprimento ao mandado de prisão preventiva.

Tratava-se de mulher de 32 anos, já conhecida no meio policial, que nos últimos dias fez ao menos sete pequenos furtos em lojas do comércio platinense (farmácias, lojas e etc), e sempre se evadia antes da chegada da polícia.

Os casos foram apresentados à Polícia Civil e instaurados inquéritos. Após a obtenção de imagens e oitivas das vítimas, o delegado representou pela prisão preventiva da suspeita, a qual teve concordância do Ministério Público e foi decretada pelo Poder Judiciário, sendo cumprida pela Polícia Militar. A PM e encaminhou a suspeita ao Pronto Socorro para auto de lesão corporal e posteriormente à Cadeia Pública de Santo Antônio da Platina.