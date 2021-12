Policiais visitam admirador mirim

Pablo Henrique (5 anos) pediu para o Papai Noel uma farda e ganhou

Nesta terça-feira, dia 07, o pequeno guerreiro, Pablo Henrique Miguel dos Santos Rosa, 05 anos, morador em Jacarezinho recebeu visita de Policiais Militares.

A visita aconteceu por intermédio do Projeto Mateus 25 e o Secretário de Assistência Social Nelson Cardoso, ao conseguirem uma farda para o menino depois da postagem de sua carta com o pedido ao Papai Noel. A alegria foi tanta, que nos próximos três dias o menino não retirou o fardamento nem para dormir, exibindo a todos como o prêmio recebido.

Na manhã de hoje, recebeu visita da Equipe de Operação com Cães do 2° BPM, onde o menino emocionado prestou continência e deu as boas vindas a equipe. Após os abraços e acolhimento, ele foi convidado a dar uma volta na viatura com os amigos.

Quando perguntado o que diria aos PMs, respondeu com carinhoso abraço. Os Policiais Militares entregaram o brasão da Equipe de Operação com Cães – CANIL. Um gesto de respeito e carinho pelo pequeno soldado.

A visita foi pedida antecipadamente, depois agendada e autorizada pelo comando, sem alterar os trabalhos diários da equipe.

Agradecimentos ao Comandante do 2° Batalhão, Major Emerson Castelo Branco Oliveira, ao Comandante da o da 1ª Cia PM, Capitão Anderson Cristo Piske e aos Policiais Militares Soldado Otávio Duarte Junior e Soldado Thiago Souza da Rosa da Equipe de Operação com Cães bem como a mãe do Pablo por permitir a divulgação.

O presente proporcionado ao menino, será lembrado por toda a sua vida.

Crédito ao parceiro Claubinho Souza (Bora Ver).