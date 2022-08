Policiais concluem fase de adaptação

Formação de praças da corporação avançou

Os alunos do Curso de Formação de Praças (CFP), do 2º Batalhão da Polícia Militar concluíram a primeira fase de adaptação à vida militar. Chegaram ao 2º BPM no último dia 02/08 e passaram por diversas etapas intensivas de aprendizado bem como tiveram diversas restrições.

Durante a noite e madrugada do primeiro dia, foram submetidos a múltiplas atividades de ação continuada, com algumas simulações de situações adversas que podem encontrar na atividade policial, planejadas pela Coordenação do Curso.

Também realizaram a primeira corrida pela manhã, atividade esta que incentiva o espírito de corpo e o companheirismo com o objetivo de gerar laços de amizade e camaradagem entre os integrantes do grupo. Os treinamentos físicos e psicológicos auxiliam no desenvolvimento, além de outras, a habilidade de atenção continuada, ainda que sob estresse, bem como a compreensão do processo das jornadas de trabalho.

Nesse período, os novos policiais militares assistiram aula inaugural com Procurador-Geral do Ministério Público do Estado do Paraná, Gilberto Giacoia, fizeram doação de sangue e tiveram diversas disciplinas ministradas pelos instrutores.