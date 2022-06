Preso bando hoje de madrugada na divisa Paraná e São Paulo

E recupera caminhão furtado no interior paulista

EXCLUSIVO: Por volta das 21h50m deste domingo, dia 12, a equipe volante da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) ouviu pelo rádio da viatura, canal do 2º BMPR, que um caminhão branco com Munk na cor amarela havia passado pela divisa de SP/PR sentido Carlópolis(crescente da via). Estava com um VW/Gol G3 com farol apagado realizando escolta tipo batedor na frente do veiculo.

E mais: o caminhão era produto de furto ocorrido às 11 horas do domingo na cidade de Taquarituba, município de 24 mil habitantes localizado no oeste do estado de São Paulo.

Munido das informações, os profissionais realizaram monitoramento no KM 10 da PR-218 km 10 e perceberam os dois veículos retornando para o Estado de São Paulo, pois as rodovias estavam bloqueadas no sentido paranaense.

A abordagem, sem chance de fuga, foi promovida em torno de 2h15m desta segunda-feira, dia 13, sem reação por parte dos indivíduos.

O carro era conduzido por um homem, e no Mercedes Benz/1714 dirigido por outro elemento, com um comparsa de passageiro.

Todos foram algemados, tiveram seus direitos constitucionais lidos. Submetidos na sequência, a laudos de lesões corporais no hospital e posteriormente apresentados às autoridades competentes, assim como os veículos e demais objetos apreendidos.

O Gol apreendido e o caminhão recuperados levados para a delegacia de Polícia Civil de Carlópolis.

Participaram da bem sucedida ação os Cabos André, Rodrigo e Magalhães da PRE(Unidade Operacional de Siqueira Campos) e mais a Rádio Patrulha carlopolitana através dos soldados Gueguer e Larissa.