Polícia Militar prende um ladrão de churrascaria (vídeo)

Após invadir estabelecimento e violar gaveta do caixa em Santo Antônio da Platina

A Polícia Militar prendeu um marginal de 25 anos na avenida Frei Guilherme Maria, Jardim Eggéa, às 10h30m de sábado, dia 26, em Santo Antônio da Platina.

Informados pelo plantão que indivíduo trajando bermuda laranja, camiseta azul e mochila, havia furtado aparelho celular de uma churrascaria durante a madrugada, e que estaria transitando pela via sentido centro, os PMs foram verificar.

Abordado, portava um smartphone com as características indicadas pelo proprietário do estabelecimento comercial, que reconheceu o aparelho e detalhou ter sido furtado de uma gaveta da caixa registradora contendo diversas moedas. O bandido havia invadido o local após danificar a porta de vidro da entrada.

Funcionários haviam localizado a gaveta próximo da rodoviária.

As partes foram encaminhadas à delegacia de Polícia Civil, juntamente com os objetos recuperados para serem tomadas as medidas pertinentes ao fato.