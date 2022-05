Apreendido GM/Celta pela PM em Tomazina

Condutor não possuía habilitação, pendências administrativas e aparelhos de som irregulares

A Polícia Militar realizava patrulhamento em Tomazina, na rua Avelino Antônio Vieira, quando viu veículo transitando pela via com volume de som extremamente alto, no domingo de noite. Assim, deu voz de abordagem ao condutor do carro (GM/Celta), que a priori hesitou em acatar a ordem, sendo necessário que verbalizasse diversas vezes para que parasse o veículo e desligasse para ser feita a abordagem, e seu caminho foi obstruído por viatura.

No momento da revista pessoal e veicular, nada de ilícito encontrado, no entanto, em consulta ao sistema, constatou-se que ele não possuía habilitação e nem permissão para dirigir. Além disso, o Celta apresentava pendências administrativas, e foi recolhido ao pátio do pelotão de Tomazina para serem realizadas as diligências necessárias.

Foi confeccionado Termo Circunstanciado de Infração Penal pelo Art. 42 da Lei de Contravenções, e apreendidos aparelhos de som instalados no veículo. Após assinatura do termo de compromisso de comparecimento o noticiado foi orientado, advertido e liberado.