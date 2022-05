Polícia Civil conclui inquérito e não indicia os 3 PMs investigados

Com a finalização do inquérito, segundo a Polícia Civil, o resultado será avaliado pela Promotoria de Justiça, que poderá pedir o arquivamento ou denunciar os envolvidos, o que iniciaria um processo criminal.

Os advogados do acusado, Paulo Cezar de Cristo e Bruno Landarin Horn, disseram que a família ficou surpresa com o posicionamento no relatório, o que os deixou apreensivos frente “ao longo destes três anos de investigação, paralisação e retorno das atividades com a delegada”.