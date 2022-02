Polícia Civil prende ladra hoje em SAP

POLÍCIA CIVIL ABORDA LADRA E RECUPERA JOIA FURTADA

No início da tarde desta terça-feira, dia oito, os investigadores de Civil foram acionados pelo gerente de uma ótica do centro platinense informando que a autora de um furto ocorrido em novembro de 2021 estava novamente no local.

No local, realizaram a abordagem na mulher de 57 anos. Na ação, ela confessou o delito, e inclusive entregou o objeto furtado, um anel com pedra zircônia avaliado em R$ 1.000,00.

Por fim, relatou ter realizado o furto para pegar a pedra do anel e colocar em outro de sua propriedade (foto abaixo).

O delegado instaurou portaria e a indiciou pelo crime de furto.