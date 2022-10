Polícia Civil prende ladrão em Quatiguá

Praticou assalto a mão armada em Carlópolis

Policiais civis de Ribeirão do Pinhal, Carlópolis e Joaquim Távora realizaram operação conjunta na tarde desta quinta-feira, 20, no município de Quatiguá e prenderam um assaltante de 21 anos no bairro Jardim Cristal.

Ele é acusado de um assalto, praticado com emprego de arma de fogo, em Carlópolis no último dia 14 (sexta-feira passada). Um comércio de produtos agropecuários foi invadido por uma dupla portando armas de fogo. A proprietária foi rendida, sendo levados cerca de R$ 600,00 e seu aparelho celular. Em seguida, fugiram num VW/Gol.

Investigadores passaram a atuar no caso e levantaram informações e elementos que apontaram a participação do homem detido nessa ação.

De acordo com as investigações, através do veículo usado, chegou-se ao nome de seu ocupante.

A Polícia Civil protocolou na Justiça pedidos de busca e apreensão e prisão que foram acolhidos. O jovem preso confessou a prática do crime. Está recolhido na Cadeia Pública de Carlópolis.

As investigações prosseguem e devem ser concluídas em dez dias.