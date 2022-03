Polícia Civil platinense caça jovem traficante

Suspeito de ser proprietário de 400 quilos de maconha

Após operação conjunta da Polícia Civil e Polícia Militar realizada no dia sete deste mês, que resultou na apreensão de 400 quilos de maconha numa residência do Bairro Murakami, as forças de segurança locais diligenciaram e identificaram o proprietário.

Em seguida, representada pela prisão preventiva do suspeito, a qual teve concordância do Ministério Público e foi decretada pelo Poder Judiciário local.

No entanto, não foi localizado até o momento e é considerado foragido pela polícia, razão pela qual seu nome e imagem são nesse momento divulgados por interesse público.

Trata-se de Célio Sant’ana de Souza (fotos), 25 anos, natural de São José dos Pinhais, município da região metropolitana de Curitiba.

Quaisquer informações sobre o paradeiro dele, ligar para Delegacia (43-3534-8909), Polícia Militar (190) ou mensagem pelas redes sociais da Delegacia de Santo Antônio da Platina.