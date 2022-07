Polícia Civil de Ibaiti e Tomazina prende 4 por tráfico em Japira

Além de apreensão de armas e dinheiro

A Polícia Civil de Ibaiti deflagrou uma operação na manhã desta sexta (15), em combate ao tráfico de drogas em Japira. A operação foi resultado de uma investigação conjunta dos policiais civis de Ibaiti e Tomazina, na qual foram identificados o líder da quadrilha e seus associados.

Seis endereços de Japira foram alvos da operação, que contou com os policiais civis de Ibaiti e Tomazina, do Grupo Tigre (Tático Integrado de Grupos de Repressão Especial), policiais de elite da Polícia Civil do Paraná, equipes da Denarc (Divisão Estadual de Narcóticos), com cães detectores de drogas e armas, equipes da Polícia Civil da 12ª SDP de Jacarezinho e apoio da Polícia Militar.

A operação resultou da prisão de três homens, sendo um deles apontado como líder da quadrilha, e uma mulher, além da apreensão de armas de fogo, drogas e dinheiro.

Ainda foi deflagrado o cumprimento de mais dois mandados judiciais na cidade de Jaboti e Ibaiti, onde resultou na prisão de um homem e apreensão de arma de fogo.