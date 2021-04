Polícia Ambiental festeja 64 anos em Jacarezinho

Na praça Rui Barbosa dia 17 das 13h30m às 18h30m

Dia 4 de abril foi o aniversário de 64 anos do Batalhão de Polícia Ambiental Força Verde, o qual preserva e protege o Meio Ambiente do Estado do Paraná. A informação é da tenente Maria Cecilia Marçal Rodrigues, Oficial de Comunicação Social do BPAmbFV.

Considerando que enfrentamos a Pandemia COVID-19, que não permite aglomerações e por consequência festividades, porém, ao mesmo tempo, que nos todos nos vemos “ameaçados” por este inimigo invisível, a corporação destacou os relevantes trabalhos realizados policiais militares;

Será realizado o “Aniversário Solidário de 64 anos “, no qual durante o mês de Abril se arrecadará alimentos não perecíveis, materiais de higienização e comida para cães e gatos, visando oferecer para famílias e entidades que atendam comunidades carentes e de abrigo para animais abandonados.

A ação solidária abrangerá todo o Paraná, nas cinco Companhias pertencentes ao BPAmbFV, sendo elas Paranaguá, Londrina, Maringá, Guarapuava e Foz do Iguaçu. Como forma de marcar o envolvimento de todos o BPAmbFV estará entregando uma máscara com a logo marca dos 64 anos de existência do Batalhão.

A instituição pede a participação e apoio na doação de alimentos não perecíveis, álcool 70% e ração para cães e gatos; A arrecadação na região de Curitiba e RMC, ocorrerá nos dias 10 e 17 de abril (das 13h30min às 18h30min) no Parque Metropolitano São José, em sistema Drive Thru e, a entrega será no dia 24 do mesmo mês de abril em locais a serem definidos.

Também serão nos seguintes endereços nas respectivas cidades:

ARRECADAÇÕES SISTEMA DRIVE THRU CURITIBA E RMC – Parque Metropolitano São José 10 e 17 de abril das 13h30min às 18h30m;

PARANAGUÁ – Praça de Eventos Mario Roque – 10 e 17 de abril das 13h30min às 18h30m;

MARINGÁ – Parque do Ingá -10 e 17 de abril (das 13h30min às 18h30m;

FOZ DO IGUAÇU – Praça Bartolomeu Mitre -10 e 17 de abril (das 13h30min às 18h30m;

GUARAPUAVA – Parque das Araucárias – somente dia 17 – 09h às 13h;

LONDRINA- Jardim Botânico – somente dia 17 – das 13h30min às 18h30m.

APUCARANA – Lago Jaboti – somente dia 17 das 13h30min às 18h30m.

JACAREZINHO – Praça Rui Barbosa – somente dia 17 das 13h30min às 18h30min.

UMUARAMA – Sede do Pelotão – Av.Cabo Francisco Damião da Silva nº 4748 – entrega entre os dias 07 e 17 de abril.