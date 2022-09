Poeta de Ribeirão do Pinhal lança um livro

“As Flores que eu colhi para te dar” traz 104 poemas

Jamil Cioffi Siqueira (fotos) nasceu na cidade de Ribeirão do Pinhal em 28 de setembro de 1981, chegou com o coração aberto para a poesia, expressando desde tenra idade os seus sentimentos através de cartas para as meninas que ele admirava.

Por acaso do destino, no ano de 2002 foi convidado para participar da igreja católica, e de forma rápida, se aventurou na música, teatro, dança, consertando microfones e ajustando o equipamento de som, até o colocarem na locução de um programa de rádio.

Em 2006, começou compilar os textos que mostrava para as pessoas nas salas de convivência da internet, tudo era novo, ainda uma aventura diária, aprendendo.

Em 2008, Jamil resolveu ir para Araraquara (SP) viver daquilo que mais ama: a sua arte. Ficou três meses na cidade, no entanto, para ele, foi um divisor de águas, porque não parou mais na busca da sua expressão.

No ano de 2012, ele fez a sua primeira apresentação de poemas na praça Erasmo Cordeiro em Ribeirão do Pinha e até 2019, divulgando os vídeos das apresentações no YouTube.

Em 2013, formou-se no curso de Arte Dramática (teatro) no Instituto Federal do Paraná IFPR, em Jacarezinho.

Em 2019 nomeado para o Conselho Municipal de Cultura de Ribeirão do Pinhal e também cooperou na instrumentalização da lei Aldir Blanc, no âmbito nacional em 2020.

O intuito do livro é demostrar o processo de crescimento do autor e também da obra. Para Jamil Cioffi Siqueira, “o ato de escrever é algo muito importante porque traduz a essência do caminhante que somos nesta terra maravilhosa”.

O livro AS FLORES QUE EU COLHI PARA TE DAR, com poemas, foi elaborado com carinho, desde a preparação dos 104 textos e, a confecção da capa, “tudo foi e está sendo feito com muito amor”.