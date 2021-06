PMs do Norte Pioneiro orientam cariocas

Ministraram instrução aos alunos do Curso de Condutores de Cães Farejadores de Armas e Drogas na PM do Rio de Janeiro

Policiais militares do Canil do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) de Jacarezinho ministraram uma instrução aos alunos do Curso de Condutores de Cães Farejadores de Armas e Drogas na Polícia Militar do Rio de Janeiro.

Os policiais rodoviários Subtenente Agnaldo Cauvilla e o soldado Graciano José dos Santos Júnior, ambos de Jacarezinho. aplicaram a instrução entre os dias 21 e 23 deste mês para 17 policiais militares da PMERJ e dois policiais Rodoviários Federais.

O pedido foi feito pelo Comandante do Batalhão de Ações com Cães da Polícia Militar do Rio de Janeiro ao Comandante-Geral da PM/PR, coronel Hudson Leôncio Teixeira.

A instrução tratou sobre a utilização dos cães farejadores na detecção de odores provenientes de armas e munições, e ainda técnicas de estímulos com compostos utilizados para a correta identificação positiva pelos semoventes (que se movem por si mesmo; que andam autonomamente).

Ainda segundo a unidade, o módulo foi desenvolvido com embasamento teórico, científico e prático, visando o aperfeiçoamento do policial cinófilo de alta performance.