PM se recupera e está em casa (vídeo)

ESPOSA AGRADECE A DEUS E A COMUNIDADE PELO APOIO E AS ORAÇÕES

O soldado Hildeberto Viana (foto principal), envolvido em acidente em torno de 18h30m do último dia 29 de dezembro(um quarta-feira), no centro platinense, está em casa se recuperando, estável e sem sequelas. A informação foi dada ao Npdiario pela esposa, Eduarda, na noite desta quarta-feira, dia cinco, em Santo Antônio da Platina.

Viana tem 30 anos, não tem filhos, e permaneceu internado na Irmandade Santa Casa de Londrina. Passou por exames, estava com fraturas de um osso do tórax e em duas vértebras da coluna, mas não passou por cirurgias. A médica que o atendeu disse que os ossos, com o tempo, vão se calcificar.

Imagens gravadas pela câmera de segurança presa no colete balístico da ROCAM (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) da 4ª Companhia mostram parte da ação dele numa BMW de mil cilindradas (veja acima).

Na ocasião, após socorros do Corpo de Bombeiros e do Pronto-Socorro Municipal foi transferido para a Unidade de Terapia Intensiva da Santa Casa de Jacarezinho e na sequência para a unidade de saúde londrinense.