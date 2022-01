PM recupera carros em Joaquim Távora

Onix que havia sido furtado em Siqueira Campos e um Ford Escort estavam abandonados na PR-218 em Joaquim Távora

Nesta segunda-feira, dia 17, por volta das 06h50, a Polícia Militar encontrou dois veículos abandonados na rodovia PR-218, em Joaquim Távora.

Os veículos eram um GM Onix, de cor prata, que estava trancado e um Ford Escort, cinza. Ao verificar sobre o primeiro veículo, foi constatado alerta de roubo do dia 16 de janeiro, no munícipio de Siqueira Campos. Portanto, os policiais informaram o proprietário, que deslocou-se com a chave reserva, resgatando o automóvel.

Já o outro carro, o Ford Escort, estava batido no barranco, com as portas abertas, e com o para-brisa quebrado. Ao entrar em contato com o proprietário, ele disse que estava voltando da cidade de Guapirama, e por volta das 01h00 seu carro parou na estrada. Ele relatou ter tentado dar tranco, mas que na ação perdeu o controle, e acabou colidindo.

Registra-se ainda, que o proprietário que optou por deixar o carro no local e retirá-lo em outro horário.