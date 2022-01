PM recupera carro furtado em Jacaré

Polícia Militar recuperou veículo na Villa Syllas

Nesta segunda-feira, dia 03, às 13h00, a Polícia Militar recuperou um veículo furtado em Jacarezinho, na Vila Scyllas.

Após informações sobre o furto de um veículo e que alguns sujeitos estavam tentando vender rodas e outros componentes desse em uma borracharia da Vila. A equipe CANIL iniciou patrulhamento para encontrar o veículo e o autor do furto.

Na rua Maranhão, no cruzamento com a Rua Alagoas, transitava o veículo. Então os indivíduos que o ocupavam seu interior foram abordados. O condutor alegou que o carro era emprestado de um desconhecido. Em seguida, a equipe recebeu informação do local em que o autor do furto estava escondido, e então deslocou-se para o local e realizou abordagem.

Ele confessou o crime, e disse já ter efetuado outros roubos e furtos devido o efeito dos entorpecentes.

Diante dos fatos, foi encaminhado, também, à sede da 1ªCiaPM posteriormente, todos com o veículo recuperado foram entregues na Delegacia da Polícia Civil para providências.