PM reage e mata um em Jacarezinho

Um dia antes já havia sido flagrado em sua casa com motocicleta furtada

Em torno de 20h05 deste sábado, dia 14, a RONE foi conferir denúncia segundo a qual um individuo estaria ameaçando com arma de fogo moradores do Panorama, em Jacarezinho. Ele já havia sido flagrado com motocicleta furtada em sua casa no mesmo bairro na sexta-feira, 13,

Ao perceber as viaturas, confrontou e atirou contra as autoridades, e acabou atingido com a reação da corporação.

Socorristas do corpo de bombeiros atenderam rapidamente, mas o elemento faleceu. J. P. L. não resistiu.

A Polícia Civil e o IML também participaram, cada qual com sua atribuição.