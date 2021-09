PM reage e mata bandido na região

Elemento roubou em Wenceslau Braz e em outras cidades vizinhas

Exclusivo: A Polícia Militar prestou apoio no município de Arapoti(Campos Gerais) nesta terça-feira, dia 21, tendo em vista práticas de roubos em municípios vizinhos, sendo identificado Marcos Antônio Revellim (foto).

Ele praticou dois roubos enquanto ocorriam as diligências, sendo um em Wenceslau Braz e outro em Reianópolis área rural de Sengés, região onde as equipes concentraram as buscas.

Quando estava fugindo sentido São José da Boa Vista , o elemento entrou em confronto com a equipe de Wenceslau Braz. Os PMs deram voz de prisão várias vezes, ele não atendeu e ainda atirou. Reagiram então à agressão que poderia ser fatal para eles. O marginal não resistiu e faleceu.