PM reage e mata bandido hoje com meia tonelada de maconha em WB

Confronto aconteceu em Wenceslau Braz e prisão de comparsa em Siqueira Campos

Com a informação em torno de 11h40m desta sexta-feira, dia oito, de que bandidos em dois veículos, um GM/Onix (furtado) e uma Fiat Toro, tinham se evadido de uma abordagem na região de Ponta Grossa(Campos Gerais) e passado pela cidade de Arapoti, continuando a fuga sentido Wenceslau Braz, o 2º BPM/Jacarezinho iniciou ações.

Estavam bloqueando a Rodovia, quando se depararam com os elementos, nas proximidades do trevo de Wenceslau Braz e perto do Motel Floresta.

A caminhonete Fiat/Toro retornou e foi de encontro com PMs do 1º BPM/Ponta Grossa que continuava no encalço dos suspeitos em fuga. Neste momento, ainda na Rodovia, houve o confronto armado, e o indivíduo morreu no local.

Concomitante a isso, os policiais militares do 2º BPM conseguiram abordar o GM/Onix, na PR-092, nas proximidades da boate Seven, em Siqueira Campos, onde o condutor (22 anos) foi dominado e preso, sem reagir.

Os dois veículos estavam carregados com grande quantidade de maconha. No GM/Onix foram apreendidos 59 tabletes de maconha, que totalizaram, aproximadamente, 504 kg da droga.

O motorista da caminhonete permanece ainda sem identificação e a quantidade de drogas contidas neste veículo não foi aferida, pois o local encontra-se isolado aguardando perícia.