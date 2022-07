PM reage e atira em bandido de Cambará

Ladrão havia invadido residência para furtar

Na madrugada de domingo em Cambará, a Polícia Militar recebeu solicitação acerca de troca de tiros em barracão, envolvendo dois homens.

No local, em contato com um PM fora do serviço regular, ele relatou que retornava de uma festa e, ao passar nas proximidades de uma casa, foi solicitada a sua ajuda pelos vigias do lugar, pois viram indivíduos entrando na residência, a qual foi alvo de vários furtos anteriormente.

Enquanto esperava apoio dos colegas, os indivíduos pularam de dentro do depósito. Nesse momento, dada voz de abordagem, porém não acataram, e correram até um carro que estava estacionado nas proximidades.

Quando um deles ameaçou pegar algo no carro, foi realizado disparo de arma de fogo, e o condutor saiu com o veículo, o outro elemento permaneceu.

O marginal (32 anos) lesionado com um tiro na perna esquerda foi conduzido ao Pronto Socorro Municipal para atendimento médico e posteriormente à cidade de Jacarezinho, onde foi submetido a cirurgia(Colaborou Adolfo Fredegotto). .