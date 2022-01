PM reage e atinge ladrão com tiro

Policial chegava em casa com esposa e filhos quando foi abordado e ameaçado

Policial Militar, vítima de tentativa de roubo, reagiu, realizou a prisão de um dos assaltantes (24 anos) e apreendeu a arma do crime (simulacro) no início da madrugada do sábado, por volta da 01h20m, em Jacarezinho.

O profissional chegava na sua casa, na Rua Aparício Junqueira dos Reis, Jardim Afonso, com seu veículo, acompanhado da família. Dois marginais numa motocicleta cercaram o carro, o garupa sacou a arma e anunciou o assalto.

Do interior do veículo, o PM realizou um disparo que transfixou o para-brisa em direção aos assaltantes e mais quatro disparos desembarcados, sendo que um atingiu o braço esquerdo do garupa, o qual saiu em fuga a pé e o condutor com a moto.

O policial foi no encalço do garupa e o prendeu, ali mesmo nas proximidades do local do crime, logo após ele cair ao em consequência do ferimento causado pelo tiro.

Durante a fuga, o garupa deixou cair a arma usada do crime (simulacro de arma de fogo) e uma mochila contendo uma chave de roda, uma marreta e uma camiseta, sendo todo esse material apreendido. A equipe do SAMU(Serviço de Atendimento Médico de Urgência) foi acionada para os devidos atendimentos ao indivíduo preso, que foi encaminhado ao hospital, onde ficou internado para procedimento cirúrgico.

Equipes policiais de serviço estiveram em apoio no, fizeram buscas para localizar o outro marginal, mas até o momento não foi encontrado..