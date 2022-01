PM que matou homem em Ibaiti permanece preso

Provável motivação seria passional mas caso ainda permanece inconcluso

Exclusivo: O corpo de César Aparecido Farias (foto) foi sepultado na tarde deste sábado, dia 29, no Cemitério Municipal de Ibaiti. Ele foi assassinado por um Policial Militar aposentado que está preso em cela especial no 2º Batalhão em Jacarezinho.

O caso se transformou em mistério e está cercado de dúvidas. A equipe do Npdiario passou dois dias seguidos investigando e apurando até chegar aos detalhes do fato.

O autor, que é casado e alega legítima defesa, disse que ao chegar em sua casa na rua Padre Estevam Szulk, centro de Ibaiti, encontrou o suposto desafeto no quintal. Farias estaria com um canivete ameaçando de morte o PM, pois ele, que portava uma pistola 380, teria descoberto que estaria assediando sua esposa enfermeira, colega de trabalho do motorista de ambulância no Hospital de Campanha local.

Segundo seu depoimento, teriam entrado em luta corporal e acabou dando dois tiros no tórax do rapaz, que também era casado.

O canivete foi encontrado no chão sem manchas de sangue. Todos os celulares (autor, vítima e esposa do PM) estranhamente desapareceram e não foram encontrados nem mesmo após busca no interior da residência onde ocorreu o homicídio e no carro do policial, um sedan estacionado na frente do imóvel. Por que não deu os tiros na perna do pretenso inimigo?

A Perícia Criminal esteve na casa.

Há contradições fáticas óbvias e relatos aparentemente inverossímeis.

A “legítima defesa” só é aceita por um magistrado se houver provas fortes, realmente contundentes. Apenas auferida e deliberada em esfera judicial.

Assim, o delegado plantonista da Polícia Civil, que foi procurado pelo Npdiario, mas se negou a dar esclarecimentos, pediu a prisão preventiva por homicídio e a promotora também concordou.

A notícia seguirá sendo atualizada a qualquer momento pela reportagem com as seguintes possibilidades:

A versão do matador seria verdade;

A versão do matador seria mentira e, na verdade, era ele quem assediava a mulher do motorista.

Uma outra explicação seria o que realmente ocorreu e ainda não se sabe.

O inquérito foi instaurado e as oitivas (audição de uma testemunha ou daqueles que se encontram envolvidos no processo em trâmite) devem ser iniciadas nesta segunda-feira, dia 31.