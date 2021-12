PM promove ações de prevenção no NP

OPERAÇÃO OCORREU NO NORTE PIONEIRO DURANTE PERÍODO NATALINO

Equipes ROCAM, ROTAM/CANIL e Rádio Patrulha realizaram diversas ações de policiamento ostensivo e repressivo durante o final de semana natalino.

As ações foram no sentido de combater a perturbação do sossego e direção perigosa realizadas por motocicletas circulando com escamento alterado, bem como “empinando” suas motos, entre outras manobras que colocam em risco a comunidade.

Foram realizadas muitas apreensões e aplicado várias multas nos 22 municípios que compõem a área do 2º BPM, durante o citado período.