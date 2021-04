PM prende trio em Jacarezinho

Na manhã desta sexta-feira na Vila Leão

Com o recebimento de aviso anônimo, através do telefone 181/ Disque Denúncia, relatando que um determinado indivíduo, 33 anos, receberia 20 quilos de maconha na manhã desta sexta-feira, dia 29, os policiais militares da Agência de Inteligência foram até a casa do suspeito. A ação ocorreu às 8h30m na Rua Vicentino de Paula, Vila Leão, em Jacarezinho.

Cercaram o local, e realizaram a abordagem.

Dentro do guarda-roupa , encontraram tabletes de maconha. Ele afirmou que guardava a droga para seu cunhado, 41 anos, e recebia uma certa quantidade da erva para seu consumo diário, equivalente a 20 reais, como forma de pagamento para esse “serviço”.

Diante disso, os PMs foram até a casa do cunhado do abordado, localizada na mesma rua, o qual, também é conhecido no meio por passagem por tráfico de entorpecentes, onde flagraram sua esposa (35 anos) tentando desfazer da droga no banheiro.

O indivíduo indicou que havia mais drogas no armário da cozinha.

Os três envolvidos receberam voz de prisão, o entorpecente também apreendido, sendo encaminhados para Delegacia de Polícia de Jacarezinho.