PM prende traficantes em Ribeirão do Pinhal

Apreendidas buchas de maconha e pinos de cocaína

Nesta quinta-feira (30), em Ribeirão do Pinhal, a Polícia Militar realizou patrulhamento no Bairro Eliel Brito sobre denúncia de tráfico de drogas.

No local, a equipe visualizou indivíduo saindo de um pasto e que, ao perceber a presença da viatura, demonstrou estar nervoso. Diante disso, realizou-se abordagem ao rapaz, sendo ele identificado. No momento da revista pessoal, encontraram em seu bolso dez buchas de maconha, já embaladas para comercialização, e nove tubos preenchidos com cocaína, prontos para comercialização, além da quantia de R$ 250,00 em várias cédulas.

Quando questionado sobre os entorpecentes, relatou que no pasto onde estava havia uma quantia maior. No local indicado foram localizadas mais três sacolas plásticas, no interior da primeira continha 20 buchas de maconha embaladas, e na segunda e terceira sacolas plásticas havia 460 tubos cheios de cocaína.

Na sequência, a equipe viu um jovem saindo no portão de sua residência com uma motocicleta de cor escura. Abordado, deixou a motocicleta e correu para o interior da casa, onde ocorreu a posterior revista. Neste momento, relatou que reside com o comparsa. A PM visualizou na casa uma balança, duas porções de maconha embaladas e R$ 472,00. Indagado sobre o dinheiro, desconversou a procedência. Além disso, aprendidos os celulares dos dois e um facão.

A dupla foi presa e encaminhada à Delegacia de Policia Civil.

A respeito da moto, após consulta, constatado o chassi suprimido e sua placa de fabricação caseira. Além disso, a numeração do motor não conferia com a cadastrada no sistema. Por esses fatos, a motocicleta foi apreendida.