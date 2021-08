Preso tavorense acusado de estupro

Mandado foi porque homem de 37 anos não cumpriu medida protetiva

Exclusivo: A ROCAM (Rondas Ostensivas com Motocicletas) e a P2, com informações privilegiadas do paradeiro de determinado indivíduo, cumpriu mandado de prisão assinado pelo juiz da Vara Criminal Marco Antônio Venâncio de Melo. Foi nesta terça-feira, dia dez, na Estrada do Joá, Sitio Serra da Figueira, zona rural de Joaquim Távora.

O homem (foto) acusado de estupro de vulnerável, antes de ser julgado, foi obrigado a se manter longe da vítima por medida protetiva O mandado foi expedido justamente porque o elemento de 37 anos não se manteve afastado da criança.

Localizado, algemado e conduzido à Cadeia Pública de Joaquim Távora para procedimentos cabíveis.