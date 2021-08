Preso com arma em Joaquim Távora

Estava transitando de moto ontem com revólver Taurus calibre 38 na cintura

A Polícia Militar prendeu um homem de 27 anos em torno das 20 horas desta terça-feira, dia três, na PR-092, em Joaquim Távora.

Após descobertas do Serviço de Inteligência da corporação sobre furtos chegou-se ao elemento, que estava oferecendo veículo furtado em redes sociais. O indivíduo foi abordado no pátio do posto Mazotti transitando com uma motocicleta.

Na cintura dele, que não tem porte, encontrada arma de fogo calibre 38 sem registro e seis munições intactas e mais R$ 3.800,00 em espécie.

O revólver Taurus, dinheiro, as munições e a Honda/CG 150 Titan KS (sem origem criminosa, mas com débitos) apreendidas e recolhidas ao Pelotão local da PM.