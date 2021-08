Presos 3 traficantes em Jacarezinho

Mais de dois quilos de maconha e cocaína em bairros distintos da cidade

Neste final de semana, integrantes do BOPE (Batalhão de Operações Policiais Especiais), RONE(Rondas Ostensivas de Natureza Especial), ROTAM(Rondas Ostensivas Tático Móvel), Agência de Inteligência e Rádio Patrulha obtiveram bons resultados no combate ao narcotráfico em Jacarezinho.

Em três ações distintas, as equipes apreenderam entorpecentes e realizaram prisões: na primeira ocorrência, uma equipe do BOPE/RONE realizava patrulhamento pela Rua Maracaju quando se deparou com indivíduo em atitude suspeita realizando sua abordagem.

Em revista pessoal nada de ilícito foi encontrado, porém ao fazer vistorias na residência foram encontrados 156 gramas de cocaína, além de duas balanças de precisão e dinheiro em notas diversas. O indivíduo (31 anos) foi preso por tráfico de drogas.

Numa segunda ocorrência, agentes de inteligência realizavam vigilância na Rua Wagner Meireles, local com suspeitos de envolvimento em furtos quando em dado momento o autor saiu no portão e foi abordado, o indivíduo não acatou a ordem e correu para dentro do quintal, sendo ali contido. Durante o trajeto arremessou uma sacola no telhado, que foi localizada e dentro havia 40 porções de cocaína e 12 porções de maconha.

No interior da residência, mais seis porções de maconha, plástico para embalar drogas, uma balança de precisão e dinheiro em espécie. O autor (20 anos) foi preso e o entorpecente apreendido.

Na terceira situação, a ROTAM realizava patrulhamento pela Rua José Ganzela, bairro Aeroporto, quando percebeu odor característico de maconha e realizou abordagem de motociclista, com ele nada ilegal foi encontrado e ao adentrar na residência suspeita, encontrou-se indivíduo, conhecido no meio policial, pela mercancia de drogas. Ao proceder a vistoria, foi encontrada uma balança de precisão e dois tabletes de maconha pesando 1,889kg, o homem assumiu a propriedade da droga e foi encarcerado.