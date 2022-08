PM prende ladrão em S. Antônio da Platina

Indivíduo tem 43 anos e agiu no centro da cidade

Uma pessoa esteve no Açaí The Best (Av. Oliveira Motta) deixou sua bicicleta escorada na parede e, quando retornou, notou ter sido furtada. Aconteceu nesta sexta-feira, dia 12, em Santo Antônio da Platina.

Pelas imagens da câmera , foi possível constatar que dois elementos levaram a byke KSW aro 29.

Em patrulhamento pelo Jardim São João, a Polícia Militar flagrou na rua Narley Velasco Gonçalves um dos bandidos com o veículo.

Foi preso e a bicicleta recuperada.