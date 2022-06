PM prende ladrão em Conselheiro Mairinck

Subtraiu óculos e blusas

A Polícia Militar de Conselheiro Mairinck foi acionada para operação na noite desta quarta (01).

Ocorreu que a PM recebeu informações da Polícia Civil sobre indivíduo suspeito, que estaria usando blusa relacionada a produtos de furto. A equipe, então, visualizou a pessoa transitando na cidade, e deu voz de abordagem. No momento da revista, nada de ilícito foi encontrado, bem como constatado que ele não estava usando a referida roupa.

Ao ser indagado sobre as alegações, negou o que lhe foi falado, no entanto, questionado sobre imagem em que estava vestindo a blusa. Somente com isso, confessou o crime de furto. Contou que no local, puxou o portão da garagem que estava destrancado e adentrou no local e subtraiu os objetos. Informou que os objetos furtados estavam em sua residência, então a equipe o acompanhou até a sua residência, onde entregou para a equipe policial um óculos e duas blusas.

Foi encaminhado o envolvido e os objetos para destacamento de Polícia Militar, e elaborado boletim de ocorrência. Por fim, foi repassada a situação para a polícia civil.