PM prende ladrão em Cambará

Elemento tentou fugir mas não conseguiu

Em diligências sobre a autoria dos recentes furtos ocorridos no comércio de Cambará, os policiais militares identificaram um suspeito, bem como a motocicleta que utilizava nos crimes, a qual também era produto de furto.

Diante disso, foram até a rua Bahia(Jardim Santo Antônio) onde ele se encontrava. Chegando ao local, o tentou se evadir correndo, todavia alcançado e detido. Em busca pessoal, foi encontrada uma porção de maconha e dinheiro (trocado), no bolso de sua jaqueta.

Em revista pela casa, os policiais encontraram mais duas porções de maconha dentro da geladeira e, nos fundos da casa, encontraram a citada moto. Ainda no local, dentro do quarto do suspeito, foi localizado um simulacro de arma de fogo (tipo pistola).

O indivíduo, 19 anos, sobre o qual também recaem denúncias de tráfico de drogas, recebeu voz de prisão e foi encaminhado para Delegacia de Polícia Civil de Cambará.