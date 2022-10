PM prende ladrão de padaria platinense

Marginal de 20 anos iria invadir e furtar estabelecimento

Um indivíduo estava quebrando as janelas da Panificadora e Confeitaria Pretas (fotos) em torno de 22h25m desta terça-feira, dia 11, na rua Rui Barbosa em Santo Antônio da Platina. Uma denúncia mobilizou a Polícia Militar que, de formam ágil e competente, se deslocou ao local, no centro da cidade.

Um elemento sozinho estava na frente do estabelecimento comercial quebrando as janelas com uma madeira para tentar invadir e furtar o caixa.

Realizadas a abordagem e a prisão do rapaz de 20 anos. Ele não reagiu.

Tomadas as devidas providências. o pedaço de pau usado para quebrar as janelas foi apreendido.