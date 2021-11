PM prende ladrão de moto em Ibaiti

PM aborda suspeito e na sua casa encontra as vestimentas utilizada no furto e uma motocicleta adulterada

Neste domingo, dia 31, por volta das 16h10, a Polícia Militar recuperou uma motocicleta furtada, e prendeu um dos ladrões, em Ibaiti.

Na posse de imagens dos suspeitos da prática do crime, a equipe iniciou diligências e localizou um dos indivíduos. Foi dada voz de abordagem, e não encontraram nada de ilícito com ele.

Em ato contínuo, a equipe indagou sobre os fatos, e ele respondeu não saber de nada sobre o furto. Mas, em buscas na sua residência, os policiais encontraram as vestimentas utilizadas no crime (foto principal), reconhecida através das imagens disponibilizadas pela Agência Local de Inteligência.

Além do mais, encontraram 11 gramas de maconha e uma motocicleta Honda/CG 150, de cor vermelhar (foto abaixo), com a numeração de chassi suprimida, a qual se encontrava sob uma placa pertencente a uma motocicleta Dafra/laser de cor cinza. Em consulta a numeração do motor foi constatado pertencer a motocicleta Honda/CG 150 de cor azul.

Diante dos fatos, e da confusão com os dados da motocicleta, foi dada voz de prisão, e encaminhado para a 37ª DRP de Ibaiti.