Preso ladrão de fio elétrico em Pinhalão

Prisão em flagrante nesta quarta-feira , dia dois, na Vila Guarani. Crime resultou em aproximadamente 50 mil reais de prejuízo aos cofres públicos.

Os agentes tinham recebido notificação de furtos de fiação elétrica dos prédios públicos de Pinhalão. Assim, abordaram elemento e localizaram que ele portava parte dos fios que foram furtados no momento do crime.

Segundo o indivíduo abordado, ele estava levando os fios para posteriormente serem vendidos a pedido do autor do crime. Porém, a receptação não teve êxito pois o comprador desconfiou da procedência dos objetos.

Diante dos fatos, foi acionado um servidor municipal, que disse que o material era da Escola Anita Alves Mever e do antigo prédio da prefeitura, que foram furtados no ano passado. Foi dada voz de prisão ao suspeito (20 anos) e encaminhado à Delegacia de Polícia Local. O suposto autor do furto foi identificado.

