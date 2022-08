PM prende ladrão de cemitério platinense

E recuperada uma cruz de bronze

Nesta terça-feira (16), a Polícia Militar de Santo Antônio da Platina realizou diligências no bairro Altvater (Sindicato).

O crime ocorreu nos túmulos do Cemitério São João Batista, sendo constatado pela equipe que se deslocou e averiguou os fatos. Foi feita a abordagem do bandido, que confessou ter escondido uma cruz nos arredores do lugar.

Os policiais localizaram o objeto (foto) e o autor (23 anos) foi encaminhado à 38ª Delegacia de Polícia Civil.

