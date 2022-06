PM prende ladrão armado de faca em Japira neste FDS

Flagrado dentro de casa na rua Francisco Cascardo

A Polícia Militar atendeu ocorrência de furto qualificado no fim de semana, em Japira.

Os policiais se deslocaram até a Rua Francisco Cascardo, e no local, em contato com a vítima, receberam informações de que o infrator estava dentro da sua propriedade, com posse de alguns objetos e, quando falou com ele, o elemento abandonou os objetos.

A vítima ainda conseguiu mantê-lo no local por mais um tempo e a PM então o prendeu.

Com o autor do crime havia uma faca. O infrator confessou e foi encaminhado com a vítima e seus objetos até a 37ª DRP de Ibaiti.