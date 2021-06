PM prende ladrão ainda dentro de loja

Ação hoje de madrugada no Calçadão de Santo Antônio da Platina

A Óptica Visão foi alvo de furto qualificado nesta terça-feira, dia 29, mas o ladrão de 23 anos foi preso pela Polícia Militar na Rua Marechal Deodoro, centro de Santo Antônio da Platina.

A Equipe foi informada que o alarme do estabelecimento comercial havia disparado. Com a chegada no local às quatro horas da madrugada constatou-se que a porta de acesso se encontrava estourada e o marginal – que não tinha passagens anteriores – ainda se mantinha dentro da firma. Realizada abordagem e prisão imediatas, sem reação do elemento.

Do lado de fora da loja uma mochila de cor verde contendo em seu interior varias armações de óculos de grau e de sol, além de diversos relógios de pulso.

Após chegada dos proprietários, promovida uma vistoria sendo encontrada a cavadeira usada para arrombar a porta. A ferramenta foi apreendida, os objetos (48 relógios e 29 óculos) entregues e a prisão em flagrante confirmada.