Preso homem de 49 anos em Quatiguá

Ele conduziu veículo embriagado colocando em risco a própria vida e as de outras

A ROCAM(Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) da 4ª Cia da PM prendeu um elemento de 49 anos neste sábado, dia 29, num barracão no bairro Santa Inês, em Quatiguá(foto).

Foi pelo crime de dirigir sob influência de álcool.

Assim cumprido o Mandado de Prisão do juiz Marco Antônio Venâncio de Melo, da Vara de Execução

em Meio Aberto de Joaquim Távora em desfavor do homem, que não ofereceu resistência, sendo entregue na cadeia de Carlópolis ao Departamento de Polícia Penal do Paraná (Deppen).