PM prende casal no povoado da Platina

Posse irregular de arma de fogo, munição, desacato e desobediência

Um casal foi preso num bar na esquina das Ruas Topázio e Prata no sábado, dia 11, no povoado rural da Platina, em Santo Antônio da Platina.

A ROCAM (Rondas Ostensivas com Aplicação de Motocicletas) foi verificar denúncia e encontrou o homem, o qual estava com seu carro ligado e as portas abertas. Ao ser abordado, em tom de deboche, desprezou o serviço policial, bem como não obedeceu aos comandos verbais para colocar as mãos na cabeça, se negando a todo tempo a colaborar.

Avançou em direção a um soldado, desrespeitando as ordens para se afastar e, ao mesmo tempo, incitava os frequentadores do bar e amigos a ironizar a ação. Por várias vezes foi em direção dos PMs se colocando frente a frente com o claro intuito de intimidar os milicianos.

A rádio patrulha e a ROTAM (Rondas Ostensivas Tático Móvel) foram acionadas. O homem dizia que “não iria ser preso por esses policiais vagabundos”. A mulher dele ficou atrapalhando a abordagem.

Com a chegada das viaturas, dada voz de prisão aos dois pelo crime de desacato. Durante a busca pessoal na convivente, em sua bolsa havia três munições calibre .38 e 44 notas de r$ 100,00 totalizando R$ 4.400,00.

Mesmo após algemado, o homem continuou a tentar intimidar e menosprezar os PMs.

O veículo foi levado até o pátio da companhia, pois não havia no local com quem deixá-lo e para passar por busca mais detalhada.