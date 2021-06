PM prende bandido; retidos carros/droga

Operação iniciou na rodovia PR-439 e terminou na BR-153

Ação iniciada às dez horas desta quarta-feira, dia 16, teve desfecho favorável à população.

Notícia de fonte crível havia indicado que três veículos (um Golf, um Audi, e um VW/Gol) transportando drogas passariam por Santo Antônio da Platina no trecho entre Ribeirão do Pinhal. De fato, na PR-439, perto da Fazenda Santa Rita localizaram os então suspeitos.

Equipes de Abatiá, Ribeirão do Pinhal, Guapirama, Joaquim Távora, Canil e P2 deslocaram-se em apoio.

O final da operação ocorreu depois num sítio próximo ao antigo Posto Chapadão(atual Juninho) na BR-153. Um Audi ano 2015, produto de furto, recuperado. Ocupantes fugiram pelo mato.

Um carro sumiu juntamente com o motorista e um Golf ano 2011 recuperado, além de um condutor de 28 anos preso.

Resultados:

➡️01 indivíduo preso de 28 anos.

➡️02 veículos apreendidos e recuperados.

➡️ uma mala com diversas roupas apreendidas.

➡️ dois Hts.

➡️ um carregador de HT.

➡️1 celular Iphone.

➡️duas carteiras com 654,00.

➡️ um recipiente contendo uma porção de maconha.

➡️ um rádio comunicador.

➡️ Mais R$ 657,00.

➡️ um carregador e dois cabos USB .

➡️03 vidros de conserva com miguelitos(usados para furar pneus) e

➡️ 1 tablete de maconha pesando aproximadamente 106 gramas.