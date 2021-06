Pinhal: PM prende dois assassinos

ACUSADOS DE MATAR HOMEM ENQUANTO DORMIA COM PELO MENOS 16 TIROS

Dois jovens de 21 e 24 anos foram presos na noite desta quinta-feira (17), na Rua Lisímaco Ferreira da Costa, bairro Vila Domingues, em Ribeirão do Pinhal.

Eles são acusados de assassinar Luis Fernando Pedroso (foto), na noite de 03 de junho deste ano, no bairro Vila Santa Terezinha, em Ribeirão do Pinhal.

Conhecido como Night ( Noite, em inglês) encontrava-se em casa, com sua namorada, quando dois homens encapuzados invadiram a sua casa e desferiram 16 tiros, sem chance de defesa. Durante a ação, os assassinos gritaram que eram policiais. Em seguida, fugiram. Eles usaram artefatos de calibres .9.

Equipes da Polícia Civil e Polícia Militar estiveram na residência, além do Instituto Médico-Legal e Criminalística. O local foi isolado e periciado e recolhidos vestígios pelos peritos.

Além disso, investigadores foram a campo e obtiveram imagens do circuito de câmeras flagrando o final da ação dos bandidos. Com isso, um inquérito policial foi aberto para apurar o caso. A vítima tinha passagens por tráfico de drogas e já cumpriu pena por isso.

A principal linha de investigação desenvolvida é que haja vínculo com essa modalidade de crime. A polícia ainda espera resultado de exames periciais e quebra de sigilo bancário para aprofundar as investigações. Praticamente certo que motivação gire em torno do comércio de entorpecentes.

No seu curso, relatos de testemunhas baseados nas filmagens e acervo fotográfico extraído de redes sociais proporcionaram reconhecimento dos suspeitos. Eles tiveram a prisão temporária (para as investigações) decretada pela Justiça. A Polícia Civil tem 30 para concluir as investigações.

A execução dos mandados de prisão coube à Polícia Militar.

Os dois presos têm passagens criminais por furto, roubo e um deles assassinato, quando adolescente. Os sargentos Reis e Abílio e o cabo Amâncio tiveram que conter com força física porque a dupla queria fugir.

É bastante provável que os dois sejam condenados a vários anos de cadeia, até porque o homicídio possui qualificadoras, como ter sido premeditado, cruel, numa emboscada sem chance de defesa por parte do rapaz.

O npdiario conversou com familiares, que aplaudiram a ação dos policiais e disseram aguardar que os acusados fiquem encarcerados até o julgamento.