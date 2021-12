PMs platinenses prendem traficante

Acusado também por porte irregular de arma de fogo

Exclusivo: No dia 23 de abril deste ano, a PM apreendeu 34 quilos de maconha, separadas em 83 tabletes numa chácara no bairro dos Glórias, em Santo Antônio da Platina (Foto abaixo/Arquivo Npdiario). Naquela ocasião, três foram encarcerados, mas um dos traficantes conseguiu escapar. Às 17h45m desta terça-feira, dia 28, uma chácara no Bairro dos Glórias, o homem de 34 anos foi preso (fotos).

Ele tinha contra si dois mandados, um por tráfico de drogas e o outro por porte irregular de arma de fogo.

Ao chegarem ao local, as equipes viram o suspeito no quintal da residência, e ele ao visualizar as viaturas empreendeu fuga pelos fundos da casa se embrenhando num matagal nos fundos da chácara, porém foi abordado por integrantes do Serviço Reservado que já estavam posicionados no entorno.

Foi detido e encaminhado ao Depen (Departamento de Polícia Penal) de Andirá, onde permanece numa cela da cadeia.